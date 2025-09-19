İstanbul Boğazı'nda yolcu motoru ile yük gemisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Özel bir şirkete ait "Kamil Sayın" isimli yolcu teknesi ile "Artvin" isimli yük gemisi henüz bilinmeyen nedenle saat 20.30 sıralarında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerine geldi.

Yolcu teknesi, emniyetle Üsküdar İskelesi’ne yanaştırılarak, yolcular tahliye edildi. Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bakanlıktan açıklama: Can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde ARTVİN isimli gemi ile KAMİL SAYIN isimli yolcu motorunun çatıştığı bilgisi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları ivedilikle olay mahalline yönlendirilmiştir. 12 kişinin yaralandığı olayın ardından, KAMİL SAYIN isimli yolcu motoru Üsküdar İskelesi’ne yanaştırılarak, yaralılar dahil tüm yolcuların tahliye edildiği bilgisi alınmış olup, bahse konu motor KEGM-3 botumuz refakatinde Harem’e yanaşmıştır. ARTVİN isimli gemi ise KEGM-4 botumuz ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere’ye intikal etmektedir. Yaşanan olayda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir" denildi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 20.30 sıralarında Üsküdar Salacak önlerinde yolcu teknesiyle Panama bayraklı kuru yük gemisinin çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, çarpışma sonucu yolcu teknesinde bulunan bazı yolcuların yaralandığı belirtilerek, "Kaza sonrası kazaya karışan gemiler Boğaz trafik hattından çekilmiş olup, kazada yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere kaldırılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kazada yaralanan yolculardan 8'inin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi. "Kamil Sayın" isimli yolcu teknesi tahliyenin ardından Harem'e yanaştırıldı. "Artvin" gemisi ise KEGM-4 botu ve kılavuz kaptan refakatinde Sarıyer Büyükdere’ye çekildi.

Kazanın ardından teknedeki yolcuların yaşadığı korku ve panik cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Bazı yolcuların kazaya karışan yük gemisinin mürettebatına bağırarak, tepki gösterdikleri görüldü. Kazanın ardından yolcuların can yeleklerini giydikleri ve yaralılar için doktor talep ettikleri görüntülerde yer aldı.