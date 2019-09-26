İstanbul, Bursa ve Yalova'da okullar tatil edildi
İstanbul'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Bursa ve Yalova'da da eğitime ara verildiği açıklandı.
İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandığı hatırlatıldı.
Deprem sonrasında valilikçe AFAD'ın hemen faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki ilk ve orta dereceli okullarımızda tedbiren bugün eğitimin geçici olarak tatil edilmesine karar verilmiştir." denildi.
Bursa'da da eğitime ara verildi
Bursa Valiliğinin kararıyla, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Silivri merkezli meydana gelen deprem sonucunda öğrencilerimizde oluşan kaygının giderilmesi amacıyla Bursa'daki tüm okullar saat 14.30 itibarıyla Valilik kararıyla 1 gün süre ile tatil edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Yalova'da okullar tatil edildi
Yalova'da tüm okullarda Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin Yalova'da da hissedildiğini belirterek, Valiliğin kararıyla il genelinde eğitim öğretime öğleden sonra ara verildiğini söyledi.
Valilikten yapılan açıklamada depremin, kentte herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı duyuruldu.
Kandilli uyardı: 20 yıldır böyle hareketlilik yaşanmadı, dikkatli olun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması
Kaynak: AA