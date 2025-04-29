İstanbul Büyükçekmece'de depremde yıkılma riski olan 35 daire yıkıldı

Büyükçekmece Belediyesi, deprem riskine karşı daha güvenli yaşam alanları oluşturmak amacıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Atatürk Mahallesi'nde riskli olduğu belirlenen 35 bağımsız bölümden oluşan 5 blok, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

1999 Gölcük depreminin ardından kentsel dönüşümü öncelikli projeleri arasına alan Büyükçekmece Belediyesi, bilim insanları, deprem uzmanları ve üniversitelerle iş birliği yaparak bu süreci vatandaş ve müteahhitlerle birlikte yürütüyor.

115 aile güvenli konutlara kavuştu

Bugüne kadar 55 binden fazla riskli konutun yıkılıp yenilendiği ilçede, kentsel dönüşüm kararlılıkla devam ediyor. Son dört gün içinde 115 aile daha güvenli konutlara kavuştu. Geçtiğimiz günlerde 80 dairenin yıkımı tamamlanırken, bugün de 35 riskli dairenin yıkım işlemi başlatıldı.

"Kentsel dönüşümün yüzde 70’ini bitti"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece’de olası büyük depremde yıkılacak binaların hızla yenilendiğini ifade ederek "6.2 büyüklüğünde depremi hep birlikte yaşadık. İstanbul’da korkunç dakikalar yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Çünkü değişik yerlerde yeni depremler oluştu. 6.2’den sonra 300’den fazla artçı deprem oluştu. Yaklaşık 15 yıldan beri koşar adım Büyükçekmece’de olası büyük depremde yıkılacak bütün binaları yenilemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yüzde 70’ini bitirmiş olduğumuz kentsel dönüşüm uğraşımızı gece, gündüz durmadan bir kat daha yoğunlaştırarak devam ediyoruz" dedi.

Akgün "Depremden iki gün sonra yıktığımız 80, 90 konuttan oluşan bloklardan sonra bugün de toplamda 5 bloktan oluşan toplam 35 konutluk bir alanda eskiden yapılmış bu 5 bloğun yıkımına başladık. Burada vermek istediğimiz mesaj şudur; İstanbul behemehal yaklaşmakta olan büyük Marmara depremine hazırlanmak zorundadır ve bu İstanbul’un beka sorunudur. Beka sorunu, İstanbul’un depreme hazır hale getirilmesi meselesidir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, müteahhitler ve belediye aynı masada

Başkan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi olarak kentsel dönüşümde örnek olmaya, sadece binaları yıkıp, yapmadığımızı aynı zamanda şehrin altyapısını, aynı zamanda otopark sorununu, peyzaj sorununu şehrin siluet sorununu da çözmüş oluyoruz. Vatandaşlarımız ile, müteahhitlerimiz ile belediyemiz aynı masaya oturuyor. Sorunları çözüyorlar. Önümüzdeki sorunları da Bakanlığımıza, Büyükşehir’e anlatmaya devam ediyoruz. En kısa zamanda yerel yönetimlerin de içinde olduğu bir İstanbul deprem şurasının yeniden oluşturulması ve Sayın Bakanlığın denetiminde, yönetiminde, Büyükşehir Belediyesi’nin yönetiminde ilçe belediyelerin katılımıyla engellerin aşılabilmesi için hangi engellerle karşılaştığımızın masaya yatırılması ve behemehal onların kaldırılması kentsel dönüşümün önünü açacaktır. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak bakımından kentsel dönüşüme çok daha hız verebiliriz. Sayın Bakanlığımızdan, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan ve ilgili makamlardan talebimiz budur. Birlikten güç doğar. Birlikte olduğumuz zaman her şeyi deviririz" diye konuştu.