İstanbul Büyükçekmece'de otluk alanda yangın!
İstanbul Büyükçekmece’de D-100 kara yolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın sırasında bölgedeki elektrik hattında zaman zaman patlamalar meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmaları sürüyor.
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İstanbul Büyükçekmece'de Fatih Mahallesi D-100 kara yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları sürüyor.
Bölgedeki elektrik hattında yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşanıyor.