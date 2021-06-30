İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 20 günde 2 bin 516 metreküp müsilaj topladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 20 günde 2 bin 516 metreküp müsilajın bertaraf edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre İBB, Erdek, Yalova, Mudanya, Gemlik, Gebze, Gelibolu, Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul ve Adalar sahillerinin yanı sıra Ege ve Karadeniz’de de görülen müsilaj ile mücadelesini sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı eylem planı çerçevesinde tüm olanakları ile Marmara Denizi’nde temizlik çalışmaları yürütüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimleri ile 8 Haziran’da başlatılan çalışmada 4 bin 172 metreküp müsilaj toplandı. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü de, 2 bin 516 metreküp müsilajı İstanbul sahillerinden temizledi. 20 gün içinde toplam kirliliğin yüzde 45’ini ortadan kaldırdı.

Hem karadan hem denizden müdahale

İBB, Marmara Denizi’nin hem altını hem de üstünü tehdit eden müsilaja karşı hem denizden hem de karadan müdahale ediyor. Temizlik çalışmalarına; 7 Deniz Yüzeyi Temizlik Teknesi (DYT) ve Dredger Tarama Gemisi (DTG) ile katılıyor. Karada ise 70 personelden oluşan 13 kıyı temizlik ekibi, sahilleri müsilajdan arındırmak için yoğun bir mesai yapıyor.

Öte yandan temizlik çalışmalarının yeni başladığı ve müsilajın yoğun olduğu dönemde İBB, her türlü taraklanmış malzemeyi taşımak için tasarlanmış dökü gemisini de göreve çıkardı. İBB Dökü -2 gemisi, zaman tasarrufu sağlamak amacıyla DTG ve DYT’lerin topladığı müsilajı deniz üzerinde depoladı. Ancak, hem ilk zamanlardaki yoğunluğun azalması hem de müsilajın daha verimli toplanmasına yönelik, kıyıdan vidanjörler vasıtasıyla çekme işlemi gibi yeni yöntemler saptandığından, deniz yüzeyi temizleme özelliği olmayan dökü gemisi ve DTG geri plana alındı.

İBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yürütülen müsilaj temizlik çalışmalarına araç-gereç ve personel bakımından en güçlü desteğin verilmeye devam ediyor. Bu konudaki tüm olanakların, gereksinimler doğrultusunda kullanılacak.

Yapılan açıklamaya göre İBB, deniz temizliğinin yanı sıra su havzalarına atık su girişini engelleme yönünde de adımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda İSKİ, 89 atık su arıtma tesisini 365 gün 24 saat esasına göre çalıştırıyor.

İBB'nin açıklamasında ayrıca Büyükçekmece’de balık ölümleri olduğu iddialarının doğru olmadığı bildirildi. Açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

"Büyükçekmece’de meydana gelen balık ölümlerinin olduğu yer barajda değil. İstanbul'un su kaynaklarından olan Büyükçekmece Barajı dikkatle korunuyor. Barajda her herhangi bir kirliliğin söz konusu değil. Büyükçekmece ve çevre ilçelere de hizmet veren Büyükçekmece İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de durmaksızın, 7/24 çalışmaya devam ediyor."