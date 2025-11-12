İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2026 burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Burs başvurularını tamamlayan üniversite öğrencileri sonuçları heyecanla bekliyor. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından dikkatler İBB’ye yöneldi. Öğrenciler, burs sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağını öğrenmek istiyor. Bu nedenle en çok yöneltilen soru "İBB burs sonuçları ne zaman ilan edilecek" şeklinde...

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu ana dek burs sonuç tarihi ile ilgili bilgi geçmedi. Geçen yıl başvurular 1 Kasım'da sona ermiş sonuçlar 31 Aralık'ta ilan edilmişti. Bu süre tekrar ederse bu yıl sonuçların 16-17 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

Genç Üniversiteli Desteği'ne başvuranlar, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul, İstanbul Senin uygulaması ve 153 Çözüm Merkezi üzerinden sonuçlara erişebilecek.