İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda 8 tutuklama
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yapılan son operasyon kapsamında, 17 kişiden 8'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan da bulunuyor. Gözaltına alınan diğer 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.
Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 'rüşvet vermek', 'rüşvet almak' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edildiği iddia edilen 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüphelilerden Can K., Mehmet K., Erdinç K. Cengiz T., Murat Timuçin A., Deniz E., Ali Cüneyt Ö. ve Taylan Ç. tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. 9 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.