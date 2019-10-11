İstanbul Comics and Art Festival’de “çöpçüler” sokak hayvanları için ileri dönüşümde

11 Ekim 2019

Dream Sales Machine tarafından, üç yıldır Kadıköy Moda’da gerçekleştirilen İstanbul Comics and Art Festival (İCAF), bu yıl Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kendine Has desteğiyle, İstanbul Berlin kardeş şehri 30. yıl kutlamaları kapsamında üç farklı mekanda düzenlenerek Beşiktaş’a taşınıyor. 11 Ekim’de Beşiktaş sokaklarına açılan festival, 12-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Feriye, Ortaköy Yetimhanesi ve Kethüda Hamamı’nda ziyaretçileri ile buluşacak.

Sokak hayvanları için ileri dönüşümlü evler

Festivalde ileri dönüşüm kolektifi Çöpçüler, İCAF’ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında kentsel atıkları toplayarak sokak hayvanlarının barınması için ihtiyaç duyulan lokasyonlarda kalıcı evler oluşturacak. Çöpçüler’in Beşiktaş Belediyesi Gençlik Merkezi’yle birlikte çalışarak yürüteceği çalışmada 10 adet ev yapılması planlanıyor. Yapılan çalışmaların video çekimleri YouTube kanalında ve sosyal medyada Çöpçüler tarafından paylaşılacak.

Sokak kedileri ve köpekleri için yapılacak evler farklı modellerde tasarlanacak ve atıklardan yapılan ileri dönüşüm çalışmaları workshop tarzında kurgulanacak. İCAF öncesinde tamamlanan atölye çalışmasının ardından sokak hayvanlarının evleri İCAF’ın ilk gününde ileri dönüşüm standında sergilenecek ve festivalin Urban Art sanatçıları tarafından boyanıp renklendirilecek. İCAF’ın 2. gününde ise sokak hayvanlarının sergi alanındaki evleri Beşiktaş Belediyesi, Çöpçüler ve İCAF’ın paylaşacağı postlarla duyurulacak ve en çok hangi sokaklarda eve ihtiyaç olduğu belirlenecek.

İleri dönüşümde farkındalık yaratılacak

Sosyal sorumluluk projesinin bir diğer ayağı festival bünyesinde ileri dönüşüm hakkında farkındalık yaratmak. Atık malzemelerden yaratıcı bir üretimle günlük hayatta çantalar, cüzdanlar, aydınlatma ürünleri gibi kullanılabilir eşyalar tasarlayan ve sürdürülebilir bir model oluşturan ileri dönüşüm, çevreci bakışın trendleri arasında yer alıyor. Çöpçüler, festivalde ileri dönüşümü tanıtan workshopların yanı sıra İCAF’ın ardından projenin sürdürülebilir olması için sosyal medyada çeşitli paylaşımlarda bulunacak.