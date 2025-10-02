İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ayşe Barım’ın tahliyesine itiraz

Gezi Parkı protestolarında sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, 248 gün sonra tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise karara itiraz etti.

Hakkında 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilen Barım, suçlamaları kabul etmezken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti.

171 sayfalık iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 171 sayfalık iddianamede, Barım’a “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlaması yöneltildi. Savcılık, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep etti. Dava dosyasına Halit Ergenç, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu gibi birçok sanatçının tanık sıfatıyla verdiği ifadeler de eklendi.

248 gün sonra özgürlük

Barım, dün görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin verdiği tahliye kararına itiraz etti.