İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Emniyet'e Mücahit Birinci talimatı

Geçtiğimiz günlerde AK Parti'den ayrılan ve Adalet Bakanlığı'nca hakkında soruşturma izni verilen avukat Mücahit Birinci’nin ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır bulundurulması için emniyete talimat verildi.

Habertürk'ün haberine göre Başsavcılık, şüpheli sıfatıyla dinlenecek Birinci'nin ifadesinin alınması için Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır bulundurulmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“04.08.2025 tarihinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında hakkında soruşturma yapılan tutuklu şüphelilerden ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla başlatılan resen soruşturmaya esas olmak üzere şüphelinin avukat olması nedeniyle Soruşturma İzni Talebinde bulunulmuş ve Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmiş olup, Bu kapsamda şüpheli Mücahit Birinci'nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmıştır.“

Ne olmuştu?

CHP lideri Özgür Özel, İBB'ye soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'ye avukat Mücahit Birinci'nin 2 milyon TL karşılığında itiraf name imzalatmaya çalıştığını açıklamış, bu iddiaların ardından Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

AK Parti Binici'yi kesin ihraç talebiyle disipline sevk ederken, Binici aynı gün AK Parti'den ayrıldığını duyurmuştu.