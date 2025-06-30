Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inançlara yönelik saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslüman'ın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Savcılık'tan yapılan açıklamada, "Leman isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikteki karikatürün yayınlanmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmış olup ilgililer hakkında gözaltı kararı verilmiştir, gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri yer aldı.

4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eser sahibi, genel yayın yönetmenleri ve sorumlu yazı işleri müdürü olmak üzere 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Toplatma kararı alındı

Savcılık: “Derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı alınmış olup ayrıca sosyal medya hesaplarına erişim engellenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.” açıklamasında bulundu.

Leman Dergisi’nden açıklama geldi

Leman dergisi, tepki çeken karikatürle ilgili yaptığı açıklamada, karikatürün Peygamber tasviri içermediğini ve amacının İslam’ı ya da dini değerleri hedef almak olmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dünyada en çok kullanılan isim Muhammed’dir. Türk askeri de Mehmetçik olarak anılır, peygamber ocağından gelir. Karikatürde, İsrail tarafından öldürülen bir Müslüman mazlum konu edilmiştir. Dini değerlere hakaret amacı yoktur.”

Leman Dergisi binasına saldırı girişimi

Leman hakkında başlatılan soruşturma sonrası Hz. Muhammed karikatürüne tepki gösteren bir grup bu akşam derginin binasına saldırı girişiminde bulundu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan dergiye tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazreti Muhammed'in karikatürünün yayınlanmasını kınadı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber Efendimizin hayasızca karikatürize edilmesini şiddetle kınıyorum. Yapılan basın özgürlüğü değildir. Yapılan ifade özgürlüğü değildir. Dini değerlerimizi aşağılayan, Müslümanların vicdanında derin yaralar açan bu tür girişimler provokasyon amaçlıdır ve buna cüret edenler hukuk önünde hesap verecektir. Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak hakaret eden bu zihniyeti lanetliyorum."

İletişim Başkanı Altun: Devletimiz fırsat vermeyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir." ifadesini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin, "Kutsallarımıza saldırarak toplumu provoke etmeye çalışan bu zihniyete karşı hukuk devleti gereğini yapmaktadır. Milletimizin inancına uzanan hiçbir alçaklığa sessiz kalmayacağız." ifadesini kullandı.