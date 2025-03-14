İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in CHP lideri Özel'e açtığı davada 480 bin lira tazminat cezası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı tazminat davası sonuçlandı.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava sonucunda Özel'e yasal faizi hariç toplam 480 bin lira manevi tazminat cezası verildi.

Karara CHP lideri Özel'in altı farklı grup toplantısındaki konuşmaları gerekçe gösterildi.

Habere göre Özel'e her bir dosya başı 80'er bin lira ceza kesilmiş oldu.