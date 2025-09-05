İstanbul dahil 8 ilde sarı alarm! Meteoroloji ve AKOM’dan sağanak uyarısı
Meteoroloji ve AKOM, İstanbul dahil birçok kent için peş peşe uyarı yayımladı. Marmara’da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor, 8 il için sarı alarm verildi. İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü yağış ve poyraz fırtınası etkili olacak. Hafta sonu sıcaklıklar 30°C’nin altına inecek, yurt genelinde yerel kuvvetli yağış ve toz taşınımı görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), peş peşe uyarılar yayımladı. Marmara’da yarın kuvvetli sağanak beklenirken 8 il için sarı alarm verildi.
İstanbul için AKOM uyarısı
AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul’da yarın sabah 25°C ve parçalı bulutlu başlayacak hava, öğle saatlerinde 29°C’ye yükselecek.
Akşamdan itibaren gök gürültülü sağanaklar etkili olacak, sıcaklık 24°C’ye düşecek. Gece ise sıcaklık 22°C’ye kadar inecek. Nem oranı yüzde 55-85 arasında değişecek, poyraz fırtınası ise 30-60 km/s hızla esecek.
Cumartesi günü Karadeniz üzerinden gelen serin sistemle sıcaklıkların 30°C’nin altına ineceği, hafta boyunca kısa süreli ve kuvvetli sağanak geçişlerinin süreceği bildirildi.
8 ilde sarı alarm
Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu ve çevresinde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.
Bilecik, Bolu, Bursa, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr riskine dikkat çekildi.
Kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı
MGM’ye göre yağışlar özellikle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.
Marmara’da rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan 40-60 km/s hızla eseceği tahmin ediliyor.
Toz taşınımı da bekleniyor
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımı görülecek.
Vatandaşların görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.