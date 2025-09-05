İstanbul dahil 8 ilde sarı alarm! Meteoroloji ve AKOM’dan sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), peş peşe uyarılar yayımladı. Marmara’da yarın kuvvetli sağanak beklenirken 8 il için sarı alarm verildi.

İstanbul için AKOM uyarısı

AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul’da yarın sabah 25°C ve parçalı bulutlu başlayacak hava, öğle saatlerinde 29°C’ye yükselecek.

Akşamdan itibaren gök gürültülü sağanaklar etkili olacak, sıcaklık 24°C’ye düşecek. Gece ise sıcaklık 22°C’ye kadar inecek. Nem oranı yüzde 55-85 arasında değişecek, poyraz fırtınası ise 30-60 km/s hızla esecek.

Cumartesi günü Karadeniz üzerinden gelen serin sistemle sıcaklıkların 30°C’nin altına ineceği, hafta boyunca kısa süreli ve kuvvetli sağanak geçişlerinin süreceği bildirildi.

8 ilde sarı alarm

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu ve çevresinde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

Bilecik, Bolu, Bursa, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr riskine dikkat çekildi.

Kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı

MGM’ye göre yağışlar özellikle Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

Marmara’da rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan 40-60 km/s hızla eseceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımı da bekleniyor

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımı görülecek.

Vatandaşların görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması istendi.