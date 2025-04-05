İstanbul dahil pek çok il listede! Kuvvetli yağış geliyor… 11 kent için sarı kod verildi

Hava durumunun nasıl olacağı internette hemen her zaman en hacimli sorguların başında gelirken, bayram tatilinin dokuz güne çıkarılması hava durumu tahminlerini daha da önemli hale getirdi.

Pek çok vatandaş bu uzun arayı tatil fırsatı olarak değerlendirirken, “Hafta sonu havalar nasıl olacak” sorusu merakla araştırılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürdüğü’nün son tahminlerine göre; hafta sonu yurdun büyük kesiminde sağanak yağış görülecek.

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

15,7 milyon kişinin yaşadığı İstanbul’da sağanak yağış bugün (5 Nisan Cumartesi) Avrupa Yakası’nda, yarın (6 Nisan Pazar) ve takip eden günlerde ise tüm kentte etkisini gösterecek.

Meteoroloji’nin paylaştığı yeni hava durumu raporuna göre; mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları pazartesi gününde kuzeybatı kesimlerinden başlayarak azalacak ve mevsim normallerinin altına inecek.

Hafta sonundan itibaren yurdun geniş kesiminde sağanak yağış, gök gürültülü sağanak ve yer yer kar yağışı kendini gösterecek.

Meteoroloji'den 11 il için sarı kod

Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Ani sel, su baskını, hortum, heyelan, kar yağışı alan yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney, iç ve batı kesimlerde yer yer gök gürültü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya’nın doğusu, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Aksaray, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.