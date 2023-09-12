İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen olası bir büyük depreme karşı riskli durumda olan 15 ilçeyi sıraladı. Bu ilçelerin zemin sıvılaşma risklerine göre belirlendiği belirtildi.
Beklenen İstanbul depremi için bir uyarı daha yapıldı. AFAD en riskli 15 ilçeyi açıkladı. İstanbul'da beklenen olası bir büyük depreme karşı riskli durumda olan 15 ilçeyi sıraladı. Bu ilçelerin zemin sıvılaşma risklerine göre belirlendiği belirtildi. Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde büyük felaketi yaşadı. Kahramanmaraş merkezli art arda depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu. Meydana gelen deprem sonrasında on binlerce yurttaş hayatını kaybederken, şehirler de adeta yok oldu.
Zemin sıvılaşma riskine göre belirlendi
Uzmanlar olası İstanbul depremi için uyarılarına devam ediyor. Beklenen büyük depremde en riskli ilçeler paylaşıldı.
AFAD kaynağıyla paylaşılan ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği aktarıldı.
İşte en riskli 15 ilçe...
Bakırköy
Bahçelievler
Küçükçekmece
Esenler
Başakşehir
Esenyurt
Avcılar
Beylikdüzü
Büyükçekmece
Tuzla
Pendik
Maltepe
Sultanbeyli
Üsküdar
Fatih