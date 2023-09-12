İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe

Beklenen İstanbul depremi için bir uyarı daha yapıldı. AFAD en riskli 15 ilçeyi açıkladı. İstanbul'da beklenen olası bir büyük depreme karşı riskli durumda olan 15 ilçeyi sıraladı. Bu ilçelerin zemin sıvılaşma risklerine göre belirlendiği belirtildi. Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde büyük felaketi yaşadı. Kahramanmaraş merkezli art arda depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu. Meydana gelen deprem sonrasında on binlerce yurttaş hayatını kaybederken, şehirler de adeta yok oldu.

Zemin sıvılaşma riskine göre belirlendi

Uzmanlar olası İstanbul depremi için uyarılarına devam ediyor. Beklenen büyük depremde en riskli ilçeler paylaşıldı.

AFAD kaynağıyla paylaşılan ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği aktarıldı.

İşte en riskli 15 ilçe...

Bakırköy

Bahçelievler

Küçükçekmece

Esenler

Başakşehir

Esenyurt

Avcılar

Beylikdüzü

Büyükçekmece

Tuzla

Pendik

Maltepe

Sultanbeyli

Üsküdar

Fatih