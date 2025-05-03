İstanbul, 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremle sarsılmıştı. Depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? sorusunun cevabı ise araştırılıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? AFAD açıkladı...

AFAD açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 11.36’da Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine yaklaşık 24.8 kilometre uzaklıkta kaydedildi. Sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.