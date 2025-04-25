İstanbul depremi: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DEPREMLER

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Bu sabah yine bölge sallandı. Öte yandan Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'da ise Gürpınar açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü ise 3.7 olarak ölçüldü. İşte 25 Nisan son depremler listesi...

25 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ

1. 20:33:15 – Marmara Denizi (Büyükçekmece) – 4.3

2. 20:21:45 – Marmara Denizi (Büyükçekmece) – 3.5

3. 19:50:48 – Simav (Kütahya) – 1.5

4. 19:50:08 – Karadeniz – 1.5

5. 19:49:55 – Simav (Kütahya) – 1.2

6. 19:42:42 – Simav (Kütahya) – 2.2

7. 19:39:12 – Karadeniz – 1.9

8. 19:28:45 – Marmara Denizi (Büyükçekmece) – 2.2

9. 19:27:47 – Simav (Kütahya) – 1.5

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