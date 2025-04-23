İstanbul depremi sonrası AFAD duyurdu: TAMP devreye alındı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul’da bugün meydana gelen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin son durumu paylaştı.

AFAD’dan yapılan açıklamada, saat 12.49’da meydana gelen depremin İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir gibi çevre illerde de yoğun şekilde hissedildiği belirtildi. Depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınarak tüm ilgili afet gruplarının AFAD Başkanlık binasında toplandığı bilgisi verildi.

Can kaybı ve yıkım ihbarı yok

AFAD, saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan ihbarlar doğrultusunda, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yıkım bilgisine ulaşılmadığını duyurdu. Açıklamada, "Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadesine de yer verildi.

Vatandaşlara resmi kanallar dışında yapılan bilgilendirmelere itibar etmemeleri uyarısında bulunan yetkililer, depreme ilişkin tüm gelişmelerin AFAD tarafından anlık olarak paylaşıldığını vurguladı.