İstanbul depreminden etkilenecek bölgeler neresi?
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Denizi’nde meydana gelen ve Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ile çevre illerden hissedilen depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Kuzey Marmara’da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir” diyen Prof. Ercan, ayrıca olası İstanbul depreminden etkilenecek bölgeleri açıkladı.
Marmara Denizi’nde Yalova açıklarında dün, saat 18:29’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7.7 kilometre derinliğindeki deprem, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde hissedildi.
Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, “6 Ağustos 2023, 18.29’da Yalova yakınında denizde olan M3,6’lık depremcik, 1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalmasıdır. Kuzey Marmara’da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7’den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir” dedi.
Ercan paylaşımının devamında, olası İstanbul depreminden etkilenecek bölgeleri açıkladı. Ercan, “Kuzey Marmara’da olacak bir deprem: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çınarcık, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga, Lapseki, Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Trakya’nın Marmara kıyıları etki alanı içinde kalacaktır” ifadelerini kullandı.