İstanbul depremleri sonrası Bakan Uraloğlu'ndan güven veren açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki depremde Bakanlığın sorumluluğundaki kara yolları, havalimanları, tren ve metrolar ile deniz yapılarının hasarsız bir şekilde süreci atlattığını açıkladı. Uraloğlu, "Bu tablo, son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, deprem gerçeğini merkeze alarak başlattığımız seferberliğin sonucudur." dedi.

Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Konferans Salonu'nda düzenlenen 75. KGM Bölge Müdürleri Toplantısı'nın açılışında konuştu. Türkiye’nin karayolu altyapısında tarihi bir dönüşüm yaşandığını belirten Uraloğlu, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara-İstanbul arasındaki yolculuğun 79 saatten 18 saate, Ankara-Samsun arasının ise 96 saatten 20 saate indirildiğini hatırlattı.

Geleceğin ihtiyaçlarına göre yüksek standartlarla hizmet sunmaya devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Kara yolculuğu geleneğinin ruhunu yansıtan bu toplantılar, yalnızca bürokratik bir buluşma değil, yürek birliği ve hizmet sevdasının ifadesidir." diye konuştu.

Başlatılan altyapı seferberliğiyle, bölünmüş yol ağının 6 bin 101 kilometreden 29 bin 742 kilometreye ulaştığını ifade eden Uraloğlu, "77 ili güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Bugün bu ağ toplam yol ağımızın yüzde 43'ünü oluştururken, trafiğin yüzde 83'üne hizmet veriyor." dedi. Taşıt hareketliliğinin yüzde 195 arttığını belirten Uraloğlu, kara yolu kazalarındaki can kaybının ise yüzde 77 oranında azaldığını kaydetti.

Mega projelerin Türkiye'yi küresel bir ulaşım merkezi haline getirdiğini vurgulayan Uraloğlu, kamu kaynaklarını özel sektörün dinamizmiyle buluşturarak önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemelerde, Bakanlık sorumluluğundaki tüm kara yolları, havalimanları, tren ve metrolar ile deniz yapılarının hasarsız olduğu belirlendi. Uraloğlu, "Bu tablo, deprem gerçeğini merkeze alarak başlattığımız uzun soluklu çalışmaların ürünüdür." ifadelerini kullandı.

1999 depremi sonrası Marmara ve Ege bölgelerinde dirençli kara yolu koridorlarına ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Uraloğlu, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprülerinin çok şiddetli depremlere dayanacak şekilde tasarlandığını, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde ise sismik ve yapısal güçlendirme çalışmaları yapıldığını belirtti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun olası büyük bir depremde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya ulaşımı kesintisiz sağlayabileceğini aktaran Uraloğlu, Marmara Denizi'nin altından geçen Avrasya ve Marmaray tünellerinin de deprem yükleri, tsunami etkileri ve sıvılaşma gibi faktörler göz önüne alınarak inşa edildiğini vurguladı.

Projelerin, en büyük deprem senaryoları dikkate alınarak tasarlanıp inşa edildiğini dile getiren Uraloğlu, ulaşım projelerinin birbirine entegre sistemlerle güçlendirildiğini, kara yollarının demir yolu, hava yolu ve deniz yoluyla bütünleştirildiğini söyledi.

Akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, İstanbul ve Antalya'da yürütülen Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) pilot uygulamalarıyla yenilikçi teknolojilerin ülkeye taşındığını kaydetti. Türk müteahhitlik sektörünün dünya genelinde önemli projelere imza attığını belirten Uraloğlu, kamu tasarrufu ilkesine bağlı kalınarak tüm kaynakların verimli kullanılmaya devam edileceğini ifade etti.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ise toplantıda yaptığı konuşmada, 75 yıldır hayata geçirilen her yol projesinin ülkenin ve milletin geleceğine hizmet ettiğini vurgulayarak, "Şehirlerimizi üretim merkezlerine, limanlara, sınır kapılarına, kültür ve turizm merkezlerine bağlayan bir yol ağı kurduk." dedi.