İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde, 2 bin metrekarelik alana kurulu fabrikanın içerisinde başladı. Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, su tankı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı

Fabrikada çalışanlar güvenli şekilde tahliye edilirken, olası risklere karşı caddenin bir bölümü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Müdahale sırasında binada zaman zaman patlamalar yaşanırken, oluşan yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü.

Can kaybı yaşanmadı

Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, fabrika binasında ciddi hasar meydana geldi.

Fabrikada boyahane bölümünde çalıştığını belirten Sebahattin Güvener, boyahanede bakımcı olarak çalıştığını belirterek, yangının çıktığını görmediklerini, çevredekilerin yangın olduğunu bildirmeleri üzerine fabrikadan dışarı çıktıklarını söyledi.