İSTANBUL FAYI KIRILDI MI? 6.2'lik İstanbul depremi "Büyük İstanbul depremi"ni tetikler mi?

İstanbulluların korkulu rüyası "Büyük İstanbul depremi" idi. Bugün yaşanan 6.2 büyüklüğünde deprem büyük bir endişeye neden oldu. İstanbullular fayın kırılıp kırılmadığını sorgularken "6.2'lik İstanbul depremi "Büyük İstanbul depremi"ni tetikler mi?" sorusu peş peşe geliyor.

İSTANBUL FAYI KIRILDI MI?

Türkiye'de yaşanan her depremin ardından gözlerin çevrildiği yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

X (Twitter) hesabından bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da Marmara Denizi'nde Kumburgaz Fayı üzerinde değişik büyüklüklerde çok deprem olduğunu hatırlattı.

Naci Görür 6,2 büyüklüğündeki depremin Marmara'da beklediğimiz büyük deprem olmadığını vurgularken şunları aktardı:

* Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.

Deprem dirençli kent vurgusu

Prof. Dr. Naci Görür mesajının devamında deprem öncesi alınması gereken tedbirlere dikkat çekti:

Naci Hoca'nın mesajı şöyle:

* Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım.

* Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir.