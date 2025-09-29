İstanbul felç oldu: Yüzde 85, İstanbul'da trafik yüzde kaç? İBB Cep Trafik Avrupa Yakası trafik, Anadolu Yakası trafik

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışlı hava trafiği olumsuz etkiledi. Gece başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini artıran yağmur nedeniyle sürücüler kontrollü ilerlemek zorunda kalırken, meydana gelen kazalar da ulaşımda aksamaya yol açtı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Pendik'ten başlayan yoğunluk, Avrasya Tüneli girişine kadar sürdü. TEM Otoyolu'nun Sultanbeyli-Çamlıca gişeleri arasında ve ters yöndeki bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi. Elmalı-Ümraniye yönünde yaşanan kaza nedeniyle bir şeridin kapanması da trafiği ağırlaştırdı. Şile Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun FSM Köprüsü bağlantısında da yoğunluk gözlendi.

Köprülerde durum ne?

Köprü geçişlerinde 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı'ndan itibaren trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 80

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nden başlayan yoğunluk, Haliç Köprüsü girişine kadar uzandı. TEM Otoyolu'nun Esenyurt, Bahçeşehir ve Mahmutbey kesimlerinde, ayrıca Basın Ekspres Caddesi'nde sürücüler zor anlar yaşadı.

Toplu ulaşımda da benzer manzara vardı. Sabah iş ve okul yolculuğu nedeniyle metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray'da yoğunluk oluştu. Özellikle Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma noktalarında yolcular araçlara binmekte zorlandı.

İBB Cep Trafik verilerine göre sabah saatlerinde yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda yüzde 90'a ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 85 olarak ölçüldü.