‘İstanbul Fetret Devri'ne girdi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yandığı için restorasyona alınan Vaniköy Camii'nin açılışında konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



- Bu yangın sonrasında malum çevreler buranın yıkılarak ranta açılacağını iddia ettiler. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla, İstanbul’la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz.

- 2002'den bu yana sadece Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla 5 bin 500 eserimizi restore ederek ihyasını gerçekleştirdik.



- İstanbul sevgimizi birileri gibi sadece lafta bırakmıyoruz. İstanbul'a minnet borcumuzu, bu kadim şehrin tarihi ve kültürel dokusuna daha fazla sahip çıkarak ifa etmeye çalışıyoruz.

- Ecdad yadigarı nice eseri ihya ettik. Ayasofya Camii'ni 86 yıllık ayrılığın ardından tekrar ezanla buluşturduk. İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri'ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz.

- Önümüzdeki 9 ay süresinde inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devrin'den hep birlikte çıkaracağız.''