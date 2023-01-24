İstanbul Finans Merkezi için tarih verildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nin nisan ayına biteceğini söyledi.
Haber Merkezi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın birlikte çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Finans Merkezi'nin son durumuna yönelik soru üzerine Bakan Kurum, "İstanbul Finans Merkezinin bir kısmı bitti. Nisan ayına bitiririz" dedi.