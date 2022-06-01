İstanbul Finans Merkezi Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu

Canan SAKARYA

Kanun teklifine göre, ofis alanında faaliyet göstereceklere Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecek. Katılımcı belgesi alarak finansal faaliyet gösteren kuruluşların yurt dışında yerleşik kişilere sundukları finansal hizmetler, hizmetten nihai olarak yurt dışında faydalanılması şartıyla finansal hizmet ihracı olarak değerlendirilecek.

Vergi, harç istisnası sağlanacak

Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançların yüzde 75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilecek. Geçici madde ile sağlanan ilave muafiyet ile yüzde 75 oranı kurumların 2021 ve 2031 yılları vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarında yüzde 100 olarak uygulanacak.

İşlemler ile bu işlemler nedeniyle lehe alınan paralar için BSMV istisnası sağlanacak. Faaliyetlere ilişkin işlemler her türlü harçtan, düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna tutulacak. Geçici madde ile Harçlar Kanunu kapsamında, finansal faaliyet harçları Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle alınmayacak.

Yüzde 80’e varan gelir vergisi istisnası

Katılımcı belgesi alan finansal kuruluşların İFM’de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin; yurt dışından en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60’ı, yurt dışında en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilere ise yüzde 80’i gelir vergisinden istisna olacak. Bu istisna, İFM’de çalışmaya başlamadan önce son 3 yılda Türkiye’de çalışmamış olan personelin ücret gelirlerine uygulanacak.

Kanun teklifi ile İFM’de faaliyette bulunan katılımcılara Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın defter ve belgeleri yabancı para birimleriyle tutabilmelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.

Katılımcıların faaliyetlerine ilişkin izin, ruhsat, lisans ve onay başvuru işlemlerini yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan tek durak ofisleri kurulacak.