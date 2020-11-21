İstanbul Fırıncılar Odası: Ekmek fiyatlarında tarife iddiası tamamen asılsızdır

İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odasından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğince gerçekleştirilen denetimlerde İstanbul'un bazı ilçelerinde fırıncı esnafının resmi olmayan tarifelere dayanarak ekmek satışı yaptığının tespit edildiği yönündeki haberlerin çeşitli medya kuruluşlarında yer aldığı aktarıldı.

Bahse konu tarifelerin İstanbul Fırıncılar Odası tarafından düzenlenip fırıncı esnafına dağıtıldığının iddia edildiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu iddia gerçek dışı olup, odamızla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin onaylamış olduğu 16 Ekim 2020 tarihli yürürlükte olan resmi fiyat tarifesi paylaşılarak, şunlar kaydedildi:

"Normal ekmek kilogram fiyatı 7,50 TL olarak belirlenmiş olup buna göre 200 gram ekmek 1,50 TL, 250 gram ekmek 1,87 TL, 270 gram ekmek 2,00 TL olarak onaylanıp yürürlüğe girmiştir. Bunun dışında İstanbul Fırıncılar Odası tarafından başka bir tarife düzenlendiği ve İstanbul'da ekmek fiyatlarını manipüle ettiği iddiası tamamen asılsızdır."