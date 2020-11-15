İstanbul, Formula 1'de sezonun şampiyonunu belirledi

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Formula 1 İstanbul Grand Prix'i tarihi anlara sahne oldu. 9 yıllık aranın ardından Türkiye'ye dönen Formula 1'de, İstanbul Park'ta gerçekleştirilen yarış sezonun şampiyonunu belirledi. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde gerçekleştirilen sezonun 14. yarışını ilk sırada bitirdi. İngiliz pilot bu zaferle birlikte üst üste 4. toplamda 7. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Antrenman ve sıralama turlarında olduğu gibi yağışlı bir havada başlayan yarışın ilk turları pilotları oldukça zorladı. Start çizgisinde iyi bir başlangıç yapmasına karşın ilk turda spin atan Hamilton, sonrasında toparladı ve İstanbul Park'tan zaferle ayrıldı. İngiliz pilot, İstanbul'daki zaferi sonrası Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in 7 kezle elinde bulundurduğu "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu da egale etti.

Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

YARIŞTAN ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

- Son turlarda oldukça rahat bir sürüş gerçekleştiren ve dünya şampiyonluğundaki rakibi olan takım arkadaşo Bottas'a tur bindiren Hamilton, yarışı kazanıyor.

- Yarışta son 20 tura girilirken Hamilton, liderliği ele geçirdi ve yarış ikincisi Perez ile arasındaki farkı 4 saniyenin üzerine taşıdı.

- Yarışın ilk 22 turu itibarıyla sıralama Stroll, Perez, Albon, Vettel ve Hamilton şeklinde. Bu sonuçla tamamlanması halinde Hamilton sezonun 14. yarışında şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

- İlk 10 turun ardından yağış kesilince pist kurumaya başladı. Kuruyan pistle birlikte pilotlar lastik değişimine gidiyor, tur zamanları düşmeye başladı.

-Startla birlikte iyi bir başlangıç yapan Hamilton hemen sonrasında spin atarak yeniden 6. sıraya kadar geriledi. İlk tur içerisinde Renault F1 takımı pilotları Ricciardo ve Ocon da birbirilerine çarparak arka sıralara geriledi.

- 5 kırmızı ışıkla birlikte 9 yıl sonra İstanbul'da ilk kez başlayan yarışın ilk metreleri büyük heyecana sahne oldu. Yarışa en önde başlayan Racing Point pilotları Stroll ve Perez, ilk turla birlikte ilk 2 sırayı aldı.