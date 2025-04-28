İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada yangın!
Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Binadan alevler yükselirken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da, 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karadeniz Mahallesi 1143 Sokak'ta, bir süre önce kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltılan metruk binanın üst katında demirlerin sökümü sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle sokağı trafiğe kapattı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.