  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama meydana geldi
Takip Et

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama meydana geldi

Gaziosmanpaşa'da bir binada gazdan kaynaklı meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Gaziosmanpaşa'da bir binanın birinci katındaki dairede gazdan kaynaklı patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'taki binanın birinci katında meydana gelen patlamanın ardından, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis, bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.