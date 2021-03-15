İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binada patlama meydana geldi
Gaziosmanpaşa'da bir binada gazdan kaynaklı meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gaziosmanpaşa'da bir binanın birinci katındaki dairede gazdan kaynaklı patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'taki binanın birinci katında meydana gelen patlamanın ardından, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Polis, bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.