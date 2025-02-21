İstanbul Halk Ekmek’te ramazan pidesi fiyatı belli oldu!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek tarafından üretilecek 350 gramlık ramazan pidesinin 2025 yılında kaç TL'den satılacağını duyurdu. Geçen yıl 10 lira olan Halk Ekmek ramazan pidesinin fiyatı yüzde 50 zamlandı. Halk Ekmek Ramazan Pidesi bu yıl 15 liradan satılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek, ramazan ayında uygun fiyatlı pide satışına devam edecek.
Halk Ekmek ramazan pidesi fiyatları ne kadar?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halk Ekmek tarafından üretilen 350 gramlık ramazan pidesinin 15 liradan satılacağını duyurdu.
İmamoğlu paylaşımında, "Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor" ifadelerine yer vererek, ramazan ayı boyunca vatandaşların uygun fiyatlı pideye ulaşabileceğini belirtti.
Halk Ekmek, önceki yıllarda olduğu gibi bu ramazan ayında da piyasa koşullarına göre daha uygun fiyatlı pide satışı yapacak. 2023 yılında 350 gramlık ramazan pidesi 10 liradan satılmıştı. Yeni fiyat, geçen yıla kıyasla yüzde 50 artış gösterdi.