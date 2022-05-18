İstanbul hava durumu: Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul'da son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kentte yaşayan vatandaşlar hafta sonu tatillerinde sıcak havayı değerlendirmek isterken, İstanbul hava durumu merak ediliyor. Hafta sonu hava nasıl olacak, sorusuna yanıt aranan kentte, bugün öğleden sonra itibariyle sıcaklıkların mevsim normallerine düşmesi ve yağışların başlaması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerinin ardından AKOM tarafından yayımlanan uyarıya göre, İstanbul'da güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi, 25 derece civarında seyreden sıcaklıkların 5 ila 8 derece birden azalması bekleniyor. Sıcaklıkların bahar değerlerine gerilemesiyle beraber, il genelinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden (12:00) itibaren Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde başlaması beklenen yağışların, öğle saatlerinden sonra (15:00) il genelinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı havanın gece saatlerinde (22:00), serin havanın ise Cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?

Bugün kuvvetli ve gökgürültülü sağanak yağışın beklendiği kentte perşembe günü ise çok bulutlu bir hava olması beklenirken, sıcaklıkların ise mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor. Cuma günü parçalı bulutlu bir hava olması beklenirken, 18 derecelere kadar düşen sıcaklıkların 22 dereceye kadar yükselmedi bekleniyor. Cumartesi günü az bulutlu, açık bir havanın olması beklenirken, pazar günü ise tekrar parçalı bulutlu havanın İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı

Marmara Bölgesinde öğle saatlerinden itibaren itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.