İstanbul Havalimanı 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğunu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) 18-24 Mayıs tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1519 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı, günlük 1411 uçuşla Amsterdam, 1366 uçuşla Frankfurt, 1364 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1324 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Uçak trafiğinin dörtte biri İstanbul Havalimanı'nda

Öte yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre de İstanbul Havalimanı, Türkiye'deki sivil ticari uçak trafiğinin dörtte birinden fazlasına tek başına ev sahipliği yaparken, 2021-2025 döneminde bu havalimanından iniş-kalkış yapan uçak sayısı 2 milyon 277 bin 840 olarak kayıtlara geçti.