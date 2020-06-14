İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti açıldı

14 Haziran 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Hizmete girdiği tarihten beri ülkemizin gururu haline gelen İstanbul Havalimanımız bugün üçüncü bağımsız pistine, ikinci kulesine ve yeni taksi yoluna kavuşuyor

İstanbul Havalimanı, 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir.

Halen inşası süren metro hattının açılmasıyla havalimanımızın şehirle olan bağlantı süresi kısalacaktır.

Havalimanımız, yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi.

Devlet konuk evimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz.

Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum.

Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz.

Yurt dışında sadece 60 noktaya olan uçuşları 350'ye çıkarmayı başardık

Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 500 ton seviyelerini buldu.

Tünellerimizin sayısını 83 ten 395'e, uzunluğunu 50 kilometreden 523 kilometreye yükselttik.

Otoyollarımızda 1714 kilometre olan ağımızı yaklaşık 1400 kilometre ilaveyle 3100 kilometrenin üzerine taşıdık.

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi eserleri milletimizin hizmetine sunarak, bu kadim şehrin hayat damarlarının hep açık kalmasını sağladık.

Ulaştırma ve altyapı yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürmekte kararlıyız.

Karşımızdaki eserler bize çok daha güzellerini çok daha iyilerini çok daha büyüklerini yapmamız için ilham, cesaret ve şevk veriyor.

Sağlık turizminde de bir adım attık. Yeşilköy'e uçaklar inecek oradan hemen yaya mesafede hastaneye geçecek. Bütün ileri teknoloji orada var.

Elbette her şey bitmiş değil, mücadelemiz devam ediyor.

Lütfen, maske, mesafe, temizlik, buna dikkat edelim. Buna dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder.

Milletimiz kimin ülke için çalıştığını, kimin de kendi çıkarı peşinden koştuğunu gayet iyi görüyor.

Her ne kadar birileri hep yaptıkları gibi ülkemizi yine istikrarasızlık batağına çekmek için çırpınıyorlarsa da bunlara asla fırsat vermeyeceğiz.