İstanbul Havalimanı Avrupa’da zirvede, dünyada beşinci sırada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın raporuna göre İstanbul Havalimanının günlük 1.624 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı olduğunu duyurdu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Antalya'nın günlük 1024 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 9. havalimanı olduğunu da ifade etti.

İstanbul Havalimanı dünyada 5. sırada

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde en yoğun 5. havalimanı olduğunu da kaydetti:

"İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde!

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın raporuna göre; İstanbul Havalimanı günlük 1.624 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Bu başarı hepimizin gururu.

Antalya’mız da boş durmadı. Günlük 1.024 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun 9. havalimanı oldu. Turizmin kalbi Antalya’da böylesi bir başarıya imza atmak bizi ayrı mutlu ediyor.

Dünya genelinde 821 kalkışla 5. sıradayız. İstanbul Havalimanımızın bu başarısı, milletimiz için sadece bir sayı değil; başka büyük bir gurur tablosu oldu.

Türkiye, 1-7 Eylül döneminde günlük ortalama 4.200 uçuş ile Avrupa’da 6. sıraya yükseldi. Bu başarı milletimizin, ülkemizin ve hepimizin başarısıdır. Gökyüzünde de Türkiye Yüzyılı’na yakışır adımlar atıyoruz."