İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirveye uçtu
İstanbul Havalimanı, 23 Şubat–1 Mart döneminde günlük ortalama 1303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. EUROCONTROL verilerine göre İstanbul, uçuş trafiğinde kıtanın önde gelen merkezlerini geride bıraktı. Amsterdam, Londra Heathrow, Paris Charles de Gaulle ve Madrid havalimanları ise İstanbul'u takip etti.
İstanbul Havalimanı, 23 Şubat–1 Mart tarihleri arasında günlük ortalama uçuş sayısıyla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) yayımladığı "Avrupa Havacılık Raporu"na göre, söz konusu dönemde İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 1303 uçuş gerçekleştirildi. Bu rakam, havalimanını Avrupa genelinde ilk sıraya taşıdı.
Avrupa'nın en yoğun havalimanları sıralaması
Raporda İstanbul'u, günlük ortalama 1261 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı izledi. Londra Heathrow Havalimanı 1254 uçuşla üçüncü sırada yer alırken, Paris Charles de Gaulle Havalimanı günlük 1215 uçuşla dördüncü oldu. Madrid Havalimanı ise 1186 uçuşla listenin beşinci sırasında yer aldı.