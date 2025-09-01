İstanbul Havalimanı, günlük 1635 uçuşla Avrupa’nın zirvesinde
EUROCONTROL’ün yayımladığı Avrupa Havacılık Raporu’na göre, İstanbul Havalimanı 18-24 Ağustos döneminde günlük ortalama 1635 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Antalya Havalimanı da günlük 1055 uçuşla ilk 10’a girerek 8. sırada yer aldı.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) 18-24 Ağustos 2025 dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporunu yayımladı. Raporda, Avrupa’daki en yoğun havalimanları sıralaması yer aldı.
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
Rapora göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1635 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Böylece İstanbul, Avrupa havacılığında lider konumunu pekiştirdi.
Amsterdam, Paris ve Frankfurt geride kaldı
İstanbul’u, günlük ortalama 1450 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1432 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1384 uçuşla Frankfurt, 1346 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.
Antalya Havalimanı ilk 10’da
Türkiye’nin önemli turizm merkezi Antalya Havalimanı, aynı dönemde günlük ortalama 1055 uçuşla Avrupa’nın en yoğun 8. havalimanı olarak listede yer aldı.