İstanbul Havalimanı havayolu trafiğinde Avrupa'nın zirvesinde
İstanbul Havalimanı, 7-13 Temmuz haftasında Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak zirveye yerleşti. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) yayımladığı Avrupa Havacılık Raporu'na göre havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1612 uçuşla ilk sırada yer aldı.
İstanbul Havalimanı, 7-13 Temmuz tarihleri arasındaki dönemde Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) yayımladığı "Avrupa Havacılık Raporu"na göre, İstanbul Havalimanı bu tarihler arasında günlük ortalama 1612 uçuşla zirvede yer aldı.
İstanbul'dan sonra en fazla uçuş Amsterdam Schiphol'de
Raporda, İstanbul'u sırasıyla Amsterdam Schiphol (1457 uçuş), Paris Charles de Gaulle (1428 uçuş), Frankfurt (1400 uçuş) ve Londra Heathrow (1346 uçuş) havalimanlarının takip ettiği belirtildi.