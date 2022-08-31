İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak? M11 İstanbul Havalimanı metro durakları

M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı için çalışmalar devam ediyor. İstanbul Havalimanı'na ulaşım açısından kolaylık getirmesi beklenen İstanbul Havalimanı metro hattı, aynı zamanda bu güzergahta seyahat edecek vatandaşları ekonomik olarak da rahatlatacak. İstanbul Havalimanı üzerinden seyahat planları yapanlar ise, "İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı şantiyesinde incelemede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak, sorusuna da yanıt verdi.

Bu yıl içerisinde üç metro hattının Sabiha Gökçen bağlantısını açacaklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, kasım ayında İstanbul Havalimanı metrosunu açacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, aralık ayında ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi içinden geçcek, Kayaşehir'e ulaşacak, aynı zamanda İstanbul Havalimanı bağlantısını Bağcılar Güngören'de birleştirecek olan metro hattının aralık ayında hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Buna göre, Kağıthane-İstanbul Havalimanı güzergahı kasım ayında, Gayrettepe uzantısı ise altı ay sonra tamamlanacak ve 37,5 kilometrelik İstanbul Havalimanı metro hattı tam anlamıyla hizmet vermeye başlayacak.

M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro durakları

İstanbul Havalimanı metro hattı Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, İstanbul Havalimanı 2, İstanbul Havalimanı 1 ve İstanbul Havalimanı 3 duraklarından oluşacak.

Hat tamamlandığında Gayrettepe istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi de entegre olacak.

70 bin yolcu kapasiteli hattın seyahat süresi ise ortalama 32 dakika olacak.