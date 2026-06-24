İstanbul Havalimanı metrosunda yolcu sayısı zirveye çıktı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nda yeni yolcu rekoru kırıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, hattın son etabı olan Halkalı-Arnavutköy kesiminin 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldığını hatırlattı. Söz konusu kesimin, 20 Haziran itibarıyla TCDD Taşımacılık tarafından işletilmeye başlandığını belirtti.

Hattın son etabının devreye alınmasıyla yolcu sayısında dikkat çekici artış yaşandığını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimini hizmete almadan önce, açıldığı günden beri 33 milyondan fazla yolcumuza hizmet veren Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'mız son rekorunu 30 Nisan 2026 tarihinde 47 bin 925 yolcu ile kırmıştı. Son etabın da hizmete alınmasıyla tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metrosu olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Halkalı Metro'su ise 22 Haziran Pazartesi günü 53 bin 396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdı"

Bakan Uraloğlu, 19 Haziran'da hizmete açılan Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir ve İbn Haldun-Üniversite istasyonlarının hattın genel performansına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Halkalı-Arnavutköy kesiminin hizmete girdiği ilk 3 günde toplam 56 bin 555 yolcuya hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, yeni bölümün yolcu trafiğine kısa sürede yansıdığını belirtti.

Günlük yolcu ortalaması yüzde 33 arttı

Uraloğlu, hattın yeni etabıyla birlikte günlük yolcu ortalamasında da artış yaşandığını vurgulayarak, "2026 yılı genelinde Gayrettepe-Arnavutköy arasında günlük yolcu ortalaması 35 bin 949'a ulaşmıştı. Halkalı-Arnavutköy'ün hizmete girmesiyle birlikte bu rakam yüzde 33 artarak günlük ortalama 47 bin 762 yolcuya yükseldi" dedi.

En yoğun durak Gayrettepe oldu

22 Haziran'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Hattı'nda en yüksek yolcu yoğunluğu Gayrettepe ve İstanbul Havalimanı istasyonlarında yaşandı.

Uraloğlu, yolcu dağılımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Gayrettepe istasyonunun yüzde 22,7, İstanbul Havalimanı istasyonunun ise yüzde 18,6 pay aldığını bildirdi.

Yeni açılan istasyonların hatta hızlı şekilde entegre olduğunu belirten Uraloğlu, "Yeni açılan duraklarımızdan Halkalı toplam yolcuların yüzde 6,6'sını, Kayaşehir ise yüzde 5,6'sını ağırlayarak sisteme çok hızlı entegre oldu" dedi.

Beş istasyon 31 Temmuz'a kadar ücretsiz

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy kesiminde hizmete açılan beş istasyonun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz kullanılabileceğini de bildirdi.