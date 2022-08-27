İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kağıthane- İstanbul Havalimanı arasını kasım ayında, bundan altı ay sonra da Gayrettepe uzantısını bitirerek, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunu hizmete alacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı metro şantiyesinde incelemelerde bulundu. Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki test sürüşüne katılan Karaismailoğlu, havalimanı şantiyesinde, metro hattında gelinen noktaya ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.

İstanbul Havalimanı'nın geldiği nokta itibarıyla Türkiye ve dünya havacılık sektöründe edindiği önemli yer hakkında değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, metro hattının da hizmete girmesiyle birlikte, İstanbul Havalimanı'nda rekorların süreceğini bildirdi.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın başarıları nedeniyle dünyanın gözde havalimanları arasında yer aldığına işaret ederek şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı olarak dünyanın dikkatini çekmeye bugünden sonra da devam edeceğiz. Bugün incelemelerde bulunduğumuz metro ile birlikte İstanbul Havalimanı enlerin rekorlarını kırmaya devam edecek. Sabah Kağıthane'den metromuza binerek havalimanımıza geldik, metromuzu test ettik, herhangi bir problemimiz yok. Sinyalizasyon, sertifikasyon süreçleri devam ediyor, testlerimiz devam ediyor. Hedefimiz kasım ayı itibarıyla İstanbul Havalimanı'na bütün vatandaşlarımızın metroyla ulaşmaya başlamasını sağlamak. Kağıthane- İstanbul Havalimanı arasını kasım ayında, ondan altı ay sonra da Gayrettepe uzantısını bitirerek, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunu hizmete alacağız.

Bu hattımızın devamı olan İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Başakşehir-Halkalı ve Marmaray'la birlikte Küçükçekmece bağlantısını 2023 itibarıyla bitirerek, 32 kilometre artı 37 kilometre, yani yaklaşık 70 kilometrelik metro hattını, İstanbul'un Avrupa Yakası'nı çepeçevre saran metro hattının tamamını 2023 yılı içinde bitirerek milletimizin hizmetine sunmanın heyecan içerisindeyiz."

"Sabiha Gökçen Havalimanımızı da metroyla buluşturuyoruz"

İstanbul'da yapımı devam eden diğer metro hatları ile ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, bu hattın devamı olan İstanbul Havalimanı Küçükçekmece bağlantısına bağlanacak B​​​​​​​aşakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne devam eden metro hattını da aralık ayı itibarıyla açmayı planladıklarını, çalışmaların bu düzeyde devam ettiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, "Yine Sabiha Gökçen Havalimanımızı metroyla buluşturuyoruz. Eylül ayı içerisinde Kadıköy-Kartal-Pendik'ten, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısını bitirerek vatandaşımıza hizmete sunduğumuzda, İstanbul'un iki havalimanını da dünyanın en büyük en yoğun havalimanlarından iki tanesini metroyla buluşturmuş olacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda hedefimiz eylül ayı içerisinde hizmete almaktır." ifadelerini kullandı.