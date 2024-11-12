İstanbul Havalimanı'nda 110'uncu hava yolu şirketi de seferlerine başladı

Yunanistan merkezli hava yolu şirketi SKY Express, İstanbul Havalimanı'na ilk seferini gerçekleştirdi. SKY Express'in, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan kalkan Airbus 320 neo tipi GQ0670-sefer sayılı 137 yolcu bulunan uçağı, saat 09.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Hava yolunun ilk seferi için dış hatlar gelen yolcu terminali B15 kapısında düzenlenen törene, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, SKY Express Yönetim Kurulu Başkanı Ioannis Grylos ve diğer yetkililer katıldı. Törende gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilgen, 2024'ün başında tarifeli sefer düzenleyen hava yolu sayısını 101'den 110'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Uçuşlar Türkiye-Yunanistan ilişkilerini de geliştirecek

Bugün bu hedeflerini yıl bitmeden gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bilgen, "Havalimanımıza 110'uncu hava yolu şirketinin seferlerine başlaması bizim için mutluluk verici. İstanbul Havalimanı, ağırladığı hava yolu sayısı bakımından dünyadaki ilk 3 havalimanından bir tanesiydi. Bu gelişmeyle birlikte artık ikinci sıradayız. Yıl sonuna kadar çalışmalarımız devam edecek ve birinci sıraya yükselmek hedeflerimizden bir tanesi" dedi.

Bilgen, SKY Express'in İstanbul'a uçuş başlatmasının kendileri için farklı anlamları olduğunu vurgulayarak, "Uçuşlar, hem Yunanistan ile Türkiye arasındaki bağlantıları ve iki ülke arasındaki iletişimi artıracak hem de turizmi iki taraf için geliştirecek. SKY Express'in Yunanistan içine ve adalara olan bağlantıları İstanbul'dan giden uçuşlar için bir avantaj sağlayacak. Atina'dan İstanbul'a gelen uçuşlarda da Atina'yı dünyaya bağlamış olacağı." ifadelerini kullandı.

"Çok sayıda Yunanistanlıyı İstanbul'a taşımayı umut ediyoruz"

SKY Express Yönetim Kurulu Başkanı Ioannis Grylos ise İstanbul Havalimanı'na sefer başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstanbul Havalimanı'na uçmanın kendileri için bir fırsat olduğunu belirten Grylos, "Uçuşlarımızla çok sayıda Yunanistanlıyı İstanbul'a taşımayı ve daha çok Türk'ün Yunan adalarını gezmesini umut ediyoruz" dedi. Bilgen'e ve ekibine destekleri için teşekkür eden Grylos, İstanbul Havalimanı'nın dünyada en çok hava yolu şirketi ağırlayan havalimanı olmasını diledi.