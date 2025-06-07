İstanbul Havalimanı'nda 12 milyon TL'lik kaçak ilaç operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç sektöründeki yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

7 valizde arama yapıldı

29 Mayıs'ta yapılan kontrollerde, yurt dışına çıkmak üzere İstanbul Havalimanı'na gelen beş kişinin valizlerinde arama yapıldı. Denetimde, 7 valizde toplam 134 kutu ilaç, 167 çözelti, 36 enjeksiyonluk ilaç, 900 kapsül ve 7 bin 200 cam ampul ile çeşitli ilaç kutuları bulundu.

Söz konusu ürünlerin, kanser, kansızlık, kemik erimesi, migren, karaciğer hastalıkları, romatizma ve kök hücre tedavilerinde kullanıldığı tespit edildi.

İlaçların büyük bölümünün Sağlık Bakanlığı onayı bulunmadığı, bazılarının ise sadece hastane ortamında kullanılmasına izin verilen ruhsatsız grupta yer aldığı, ayrıca önemli bir kısmının soğuk zincir koşullarında taşınması gerektiği belirlendi.

Ürünlerin piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu öğrenildi.

Şüpheliler R.E., H.B., A.E., X.W. ve M.H. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan üçü, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilerek sınır dışı edildi. Diğer iki kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.