İstanbul Havalimanı'nda 309 jako türü papağana el kondu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Havalimanı kargo bölümündeki operasyona ilişkin bilgi verdi. Yumaklı, belgesi bulunmadığı tespit edilen 309 jako türü papağana el konulduğunu açıkladı.
AA
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasa dışı hayvan ticaretine geçit vermediklerini vurguladı.
Yumaklı, ilgili belgesi bulunmayan 309 jako türü papağanın istanbul Havalimanı kargo bölümünde yakalandığını açıkladı.
Bakan paylaşımında "Kaçak olarak yurda getirilen yaban hayvanlarını kurtarmak için Ticaret Bakanlığımızla işbirliği içerisinde gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.