İstanbul Havalimanı'nda 90 bin kaçak tıbbi sülük ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'nda yapılan kontrollerde kaçak olarak ülkeye sokulmak istenen 90 bin tıbbi sülüğün ele geçirildiğini duyurdu.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, su ürünleri kontrol görevlilerinin dün gerçekleştirdiği denetimler sırasında bir yolcuya ait valizde yaklaşık 12,2 kilogram ağırlığında 90 bin canlı tıbbi sülük bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişi hakkında daha önce de benzer bir eylem nedeniyle işlem yapıldığına dikkat çekilerek, "İlgili şahıs hakkında, daha önce de benzer bir fiilden işlem yapılmış olması nedeniyle Su Ürünleri Kanunu kapsamında adli işlem tesis edilmesi amacıyla suç duyurusunda bulunuldu. Biyolojik çeşitliliğimizi tehdit eden yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerimiz kararlılıkla ve aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.