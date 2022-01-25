İstanbul Havalimanı'nda bir pist uçuşlara açıldı

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlar geçici olarak durdurulmuştu. Karla mücadele çalışmaları devam ederken Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. SHGM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00'de trafiğe açılmıştır.” denildi. Öncelik kar yağışı nedeniyle havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen (divert) uçuşlarda olacak.

THY'den açıklama yapılmıştı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün de, İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece 00.00'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur." dedi.

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