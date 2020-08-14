İstanbul Havalimanı'nda COVID-19 denetimi

14 Ağustos 2020

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında İstanbul Havalimanı'nda taksilerde, özel araçlarda ve camide denetim yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda, Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, VIP kavşağındaki bazı taksi, yolcu servisleri ve özel araçlar durduruldu.

Ekipler, araç içerisinde hijyen kurallarına uyulması, maske takılması, dezenfektan malzemesi bulundurulması kurallarını kontrol etti. Jandarma ekipleri taksilerde her müşterinin yolculuk sonrası temas ettiği kapı kolu gibi yerlerin dezenfekte edilerek araçların içinin havalandırılması ve temassız ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi konularında sürücüleri uyardı.

Ekipler, yolcu ve yakınlarına ait özel araçlarda da koronavirüs önlemlerini denetledi, havalimanı güvenliği açısından dedektör köpeklerinin yardımıyla inceleme yaptı.

Jandarma ekipleri daha sonra İstanbul Havalimanı Camisi'nde denetim gerçekleştirdi. Ekipler cuma namazı için gelen vatandaşları tek kullanımlık seccade bulundurmaları, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uymaları yönünde bilgilendirdi.

Kaynak: AA