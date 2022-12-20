İstanbul Havalimanı'nda "engelsiz kafe" hizmete açıldı

İstanbul Havalimanı'nın İç Hatlar Terminali giden yolcu katında bulunan, dünyadaki diğer havalimanlarında benzeri olmayan "Cafe Yanımda"nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, törende yaptığı konuşmada, kafenin açılışının Türkiye'deki 8 milyona yakın engelli birey için çok anlamlı bir çalışma olduğunu söyledi.

Havalimanında böyle bir kafenin açılmasının engelli bireyler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Samsunlu, "Engelli kardeşlerimizin, engellenen bireylerin hayatın içinde olması lazım. Dolasıyla bu engellerin, birer birer kaldırılması lazım. Burası sıfırdan tüm ihtiyaçlar giderilerek yapıldı. İnşallah tüm kamu kurumlarına ve özel sektöre de örnek olur." dedi.

"Dünyada bir ilke daha imza attık"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu da seyahat etmenin bir insan hakkı olduğu prensibi ile hareket ettiklerini belirterek, İstanbul Havalimanı'nın inşaat sürecinden itibaren erişilebilirliğe çok önem verdiklerini söyledi.

"Cafe Yanımda" projesinin dünyada bir ilk olduğunu dile getiren Samsunlu, "Dünyadaki her 100 bireyden 15'i bir şekilde engeli. Engelli bireylerle seyahat edenlerin kendi köklerine gitme hakkı var. Bu Van da olabilir, Hindistan da. Bizim görevimiz engelli bireylerin havalimanlarını kullanırken zorlanmamalarını sağlamak. Son iki ay içinde dünyadaki 3 büyük havalimanı erişilebilir hizmetler konusunda benden bir sunum istedi. Cafe Yanımda bizim için bir istihdam hedefi. Şu anda 9 kişi çalışacak. Yarın bunu 90 kişiye çıkarırız. Başarılı olursa genişletmek istiyoruz." diye konuştu.

İGA İstanbul Havalimanı yolcularına yeme-içme hizmetleri sunan TUM'un Genel Müdürü Hüseyin Dönmez ise bu proje ile amaçlarının fiziksel ve bilişsel farklılıkları bulunan bireylerin iş ve sosyal yaşamda erişilebilir koşullar sağlandığında aktif olarak istihdama katılabildiklerini göstermek olduğunu kaydetti.

Tüm engel gruplarını dikkate alarak kafeyi tasarladıklarını dile getiren Dönmez, "Onları yılda bir iki özel günde hatırlamak istemiyoruz. Onlara istihdam sağlarken daha güvenli bir geleceği adım atmalarına vesile olmak istiyoruz." dedi.

Cafe Yanımda'da vakit geçirecek fiziksel ve bilişsel farklılıklara sahip bireylerin rahat etmesi için her türlü imkanı sağladıklarını aktaran Dönmez, "Işıklandırmaları göz hassasiyetine göre ayarladık. Görme engelli misafirler için Braille alfabeli yönlendirmeler ve menüler mevcut. Akülü sandalye ile yolculuk edenler için şarj istasyonumuz var. Sese karşı hassasiyet duyanların yemeklerini konforlu yemeleri için sessiz oda yaptık." şeklinde konuştu.

Törenin sonunda Haktankaçmaz ve beraberindekiler, engellilerin çalıştığı kafeden ilk alışverişi yaptı.