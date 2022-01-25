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İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu

İstanbul Havalimanı'nda gece 00.00'a kadar tüm uçuşlar durduruldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İstanbul Havalimanı'nda gece 00.00'a kadar tüm uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün de, İstanbul Havalimanı operasyonlarının bu gece 00.00'a kadar durdurulduğunu duyurdu.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur." dedi.

 

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