İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya ait tesisin çatısında çöküntü oluştu
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet sunan tesisin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana geldiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet sunan tesisin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana geldiğini bildirdi.
Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda, “İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verdi.