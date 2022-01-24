  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya ait tesisin çatısında çöküntü oluştu
Takip Et

İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya ait tesisin çatısında çöküntü oluştu

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet sunan tesisin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana geldiğini duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet sunan tesisin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana geldiğini bildirdi.

Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinde yaptığı paylaşımda, “İstanbul Havalimanı'nda Turkish Cargo’ya hizmet sunan tesisimizin çatısında biriken kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöküntü meydana gelmiştir. Oluşan durumdan hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiştir, süreç yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadelerine yer verdi.

Yoğun kar yağışı hayatı felç ettiYoğun kar yağışı hayatı felç ettiGündem

 

 